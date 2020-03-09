Китайський коронавірус виявили у понад 100 країнах. Карта: google.com/maps

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Китайський коронавірус поширюватиметься планетою щонайменше до червня 2020 року.

Наразі весь світ працює над стримуванням поширення коронавірусної інфекції COVID-19. У разі успіху, в майбутньому країнам доведеться лише боротися із захворюванням на своїх територіях. Таку заяву 9 березня зробив голова спеціальної експертної комісії Державного комітету з питань охорони здоров’я Китайської Народної Республіки Чжун Наньшань, передає South China Morning Post.

Вірусолог стверджує, що необхідно посилити санітарно-медичні перевірки на кордонах і встановити політику карантину для громадян, які прибувають з країн, де зафіксовано спалах коронавірусу.

Як відомо, у березні науковці з Австралії опублікували найгірший сценарій поширення коронавірусу. Вчені припустили, що при катастрофічному розвитку подій число загиблих від SARS-Cov-2 складе 68 млн осіб протягом року після спалаху.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявляли, що пік захворюваності на новий коронавірус SARS-Cov-2 у Китаї минув. Він припадав на період з 23 січня по 2 лютого й з того часу рівень захворюваності в КНР стабільно падає.

А сьогодні генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс заявив, що спалах китайського коронавірусу загрожує реальною пандемією, але її можна буде контролювати.