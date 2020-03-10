Тести на коронавірус: у МОЗ назвали кількість та ціну швидко-тестів

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Ситуацію з наявністю в Україні тест-систем на коронавірус під час сьогоднішнього брифінгу прокоментував заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Він повідомив, що тест-системи, які мали прибути в Україну 10 березня, зараз очікуються 15 березня. Затримка з поставкою, за його словами, пов’язана з проблемами у авіасполученні.

Ляшко також поінформував, скільки швидко-тестів закупило МОЗ у китайської сторони. Він нагадав, що швидко-тести — це тести, які умовно «робляться біля ліжка хворого, медична освіта для такого тестування не потрібна».

Якщо приватні заклади чи аптеки почнуть закуповувати швидко-тести — будь-хто зможе їх придбати і перевіритися… Наразі ми закуповуємо в Китаї і передаємо їх у лікарні… Зараз в аптеках швидко-тестів немає, — зазначив Ляшко.

За його словами, Україна закупила тисячу таких тестів для лікарень. Орієнтовна вартість швидко-тестів складає 360 грн. Водночас, у МОЗ зауважили, що не варто плутати швидко-тести і спеціальні тест-системи.