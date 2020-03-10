Китайський коронавірус може зберігатися в повітрі 30 хв. Карта: Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/ua/n134925-koronavirus-sars-cov-2-moje-zberigatysya-v-povitri-30-hvylyn-vcheni.html

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Китайський коронавірус може зберігатися в повітрі закритого кондиціонованого приміщенні не менше 30 хв.

Також інфекція може зміщуватися на відстань до 4,5 м. Ця відстань перевищує так звану безпечну відстань, яка встановлена на рівні двох метрів. До такого висновку прийшли епідеміологи Китаю, які опублікували свою статтю в науковому журналі Practical Preventive Medicine. Про це повідомляє South China Morning Post.

Дослідники опрацювали конкретний випадок поширення коронавірусу в автобусі далекого прямування, в якому опинився інфікований китаєць без маски. Чоловік зумів заразити сімох осіб, які перебували в різних місцях салону транспортного засобу на відстані майже 4,5 м від носія вірусу. Крім того, вірус потім передався пасажиру наступного рейсу, який сів в автобус у складі вже іншої групи через 30 хв. з моменту висадки попередньої.

Науковці переконують, що коронавірус може зберігатися на поверхні, де осіли краплі, виділені з організму під час кашлю або чхання впродовж кількох днів. Наголошується, що час «життя» інфекції залежить від типу матеріалу та температури тіла. Встановлено, що при 37° за Цельсієм вірус може залишатися активним від двох до трьох днів на поверхні скла, тканини, металу, пластмаси або паперу.

Крім того, дослідження показало, що найактивніше вірус поширюється за 8,72° тепла. У такий спосіб збудник сповільнений в країнах з гарячим кліматом. Вірусологи попереджають, що не потрібно сподіватися на температурний діапазон і сезонні коливання інфекції, як у разі застуди або грипу. Науковці стверджують, що коронавірус може розвиватися в різних температурних умовах — від холодного й сухого клімату.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявляли, що інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2 люди повністю одужують за період близько шести тижнів.