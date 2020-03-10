Китайский коронавирус может храниться в воздухе 30 мин. Карта: Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/n134925-koronavirus-sars-cov-2-mojet-nahoditsya-v-vozduhe-30-minut-uchenye.html

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Китайский коронавирус может храниться в воздухе закрытого кондиционированного помещения не менее 30 мин.

Также инфекция может смещаться на расстояние до 4,5 м. Это расстояние превышает так называемое безопасное расстояние, которое установлено на уровне двух метров. К такому выводу пришли эпидемиологи Китая, которые опубликовали свою статью в научном журнале Practical Preventive Medicine. Об этом сообщает South China Morning Post.

Исследователи обработали конкретный случай распространения коронавируса в автобусе дальнего следования, в котором оказался инфицированный китаец без маски. Мужчина сумел заразить семь человек, которые находились в разных местах салона транспортного средства на расстоянии 4,5 м от носителя вируса. Кроме того, вирус затем передался пассажиру следующего рейса, который сел в автобус в составе уже другой группы через 30 мин. с момента высадки предыдущей.

Ученые убеждают, что коронавирус может сохраняться на поверхности, где осели капли, выделенные из организма во время кашля или чихания в течение нескольких дней. Отмечается, что время «жизни» инфекции зависит от типа материала и температуры тела. Установлено, что при 37° по Цельсию вирус может оставаться активным от двух до трех дней на поверхности стекла, ткани, металла, пластмассы или бумаги.

Кроме того, исследование показало, что наиболее активно вирус распространяется, когда на столбике термометра по 8,72° тепла. Таким образом вирус замедлен в странах с горячим климатом. Вирусологи предупреждают, что не нужно надеяться на температурный диапазон и сезонные колебания инфекции, как в случае простуды или гриппа. Ученые утверждают, что коронавирус может развиваться в различных температурных условиях — от холодного и сухого климата.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что инфицированные коронавирусом SARS-CoV-2 люди полностью выздоравливают за период около шести недель.