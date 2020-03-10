Київ отримав 1,2 тис. швидко-тестів на коронавірус (ФОТО)

Київ отримав 1,2 тис. швидко-тестів на коронавірус — Кличко, фото — Pixabay

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Ракурс

Київські лікарні 10 березня отримали швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовила мерія.

У столиці надійшли з-за кордону 1 тис. 200 швидко-тестів, але до кінця цього тижня прибуде ще 5 тис, повідомив у Фейсбук мер Києва Віталій Кличко.

Ці тести розповсюдять по семи визначених базових лікарнях, у які можуть привезти пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Крім того, до Києва цього тижня має прибути й обладнання для експрес-тестування в аеропортах. Його Кличко пообіцяв встановити в аеропорту ім. Сікорського та у «Борисполі».

Сьогодні заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомляв, що тест-системи, які мали прибути в Україну 10 березня, очікуються 15 березня. Затримки з поставкою, за його словами, пов’язані з проблемами у авіасполученні.

Ляшко нагадав, що швидко-тести — це тести, які умовно «робляться біля ліжка хворого, медична освіта для такого тестування не потрібна». У МОЗ зауважили, що не варто плутати швидко-тести і спеціальні тест-системи, які використовують для лабораторій.