Київ іде на карантин: припиняється навчання і скасовуються масові заходи, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n134972-kyyiv-ide-na-karantyn-prypynyaietsya-navchannya-i-skasovuutsya-masovi-zahody.html

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Карантин запроваджують у Києві. Влада столиці вирішила не чекати на офіційне рішення уряду щодо обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу із коронавірусом, і з 12 березня запровадила власні заборони.

Від четверга до кінця березня припиняється навчання у школах та університетах, скасовано масові заходи.

Про таке рішення у своєму зверненні 11 березня повідомив мер Києва Віталій Кличко.

План протиепідемічних заходів та обмежень у столиці передбачає, що попередньо вони діятимуть до кінця березня. У Києві обмежать освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, в дитячих садочках, у мистецьких, спортивних школах.

Обмежують й проведення масових заходів у столиці (концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів). Влада закриває і розважальні центри та розважальні зони в торговельно-розважальних центрах.

Кличко закликав киян не панікувати і відповідально ставитися до свого здоров’я, дотримуватися правил гігієни.

Учора мер повідомив, що Київ отримав 1200 швидко-тестів на коронавірус.