Уряд закриє школи і заборонить масові заходи у зв'язку із коронавірусом, скріншот онлайн-карти

https://racurs.ua/ua/n134970-uryad-zakryie-shkoly-i-zaboronyt-masovi-zahody-u-zvyazku-iz-koronavirusom-zmi.html

Ракурс

Кабінет міністрів хоче заборонити проведення масових заходів і запровадити карантин у навчальних закладах у зв’язку із поширенням коронавірусу.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в уряді, який вчора і сьогодні радився, ухвалюючи план боротьби із епідемією.

Про намір ввести карантин і жорсткі обмеження на всі масових заходів повідомило «Інтерфакс-Україна» інформоване джерело в Кабміні. Карантин, ймовірно, оголосять на загальнонаціональному рівні, а рішення будуть ухвалюватися на рівні місцевої влади. Кабмін планує ввести загальнонаціональне обмеження на проведення спортивних змагань та інших масових заходів.

Джерела «Ракурсу» підтверджують, що обласні держадміністрації отримали завдання від уряду вивчити можливості дистанційного навчання дітей.

Нагадаємо, що 10 березня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому обговорювались питання протидії поширенню коронавірусу в Україні. Йшлося про рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я в разі реалізації різних сценаріїв розвитку подій: від поодиноких випадків захворювання до масштабного поширення вірусу всередині країни.

Зокрема, йшлося і про необхідність ухвалення законодавчої ініціативи про можливі заходи оперативного реагування у разі поширення вірусу COVID-19 у відповідності з рекомендаціями ВООЗ та враховуючи законодавчу модель превентивних заходів Польщі. Крім того, до кінця тижня буде створена комісія, яка перевірить всі об'єкти обсервації в Україні.

«Ракурс» повідомляв, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков скасував зарубіжні відрядження народних депутатів.