Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Разумков скасував закордонні відрядження народних депутатів. Фото: liga.net

Разумков скасував закордонні відрядження депутатів через спалах коронавірусу — нардеп (ДОКУМЕНТ)

11 бер 2020, 10:35
999

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, скасував зарубіжні відрядження народних депутатів.

Такі обмеження діятимуть до зміни епідеміологічної ситуації у світі, спричиненої коронавірусною інфекцією. Відповідне розпорядження спікер парламенту підписав 11 березня. Про це сьогодні повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

Поки Кабмін планує карантинні заходи, голова Верховної Ради вже скасував зарубіжні відрядження народних депутатів до зміни епідеміологічної ситуації у світі, — йдеться в повідомленні.

У документі, який парламентар оприлюднила в соціальній мережі вказується й те, що при вході до під’їздів ВРУ будуть розміщені засоби для дезінфекції рук.

Документ: Євгенія Кравчук у Facebook

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України може запровадити низку заходів, які повинні допомогти призупинити поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Ймовірно, що навчальні заклади закриють на три тижні — учні шкіл сидітимуть вдома, а студенти навчатимуться дистанційно. Крім того, буде скасовано богослужіння в церквах й обмежено виїзд громадян за кордон.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше