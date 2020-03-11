Разумков скасував закордонні відрядження народних депутатів. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n134968-razumkov-skasuvav-zakordonni-vidryadjennya-deputativ-cherez-spalah-koronavirusu-nardep-dokument.html

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, скасував зарубіжні відрядження народних депутатів.

Такі обмеження діятимуть до зміни епідеміологічної ситуації у світі, спричиненої коронавірусною інфекцією. Відповідне розпорядження спікер парламенту підписав 11 березня. Про це сьогодні повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

Поки Кабмін планує карантинні заходи, голова Верховної Ради вже скасував зарубіжні відрядження народних депутатів до зміни епідеміологічної ситуації у світі, — йдеться в повідомленні.

У документі, який парламентар оприлюднила в соціальній мережі вказується й те, що при вході до під’їздів ВРУ будуть розміщені засоби для дезінфекції рук.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України може запровадити низку заходів, які повинні допомогти призупинити поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Ймовірно, що навчальні заклади закриють на три тижні — учні шкіл сидітимуть вдома, а студенти навчатимуться дистанційно. Крім того, буде скасовано богослужіння в церквах й обмежено виїзд громадян за кордон.