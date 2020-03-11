Разумков отменил заграничные командировки народных депутатов. Фото: liga.net

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Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины, отменил зарубежные командировки народных депутатов.

Такие ограничения будут действовать до изменения эпидемиологической ситуации в мире, вызванной коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение спикер парламента подписал 11 марта. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в Facebook.

Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире, — говорится в сообщении.

В документе, который парламентарий обнародовала в социальной сети указывается и то, что при входе в ВРУ в подъездах будут размещены средства для дезинфекции рук.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины может ввести ряд мер, которые должны помочь приостановить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Вероятно, что учебные заведения закроют на три недели — учащиеся школ будут сидеть дома, а студенты будут учиться дистанционно. Кроме того, будет отменены богослужения в церквях и ограничат выезд граждан за границу.