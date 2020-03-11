Медведчук в Кремлі поговорив про мир на тлі боїв у Пісках. Фото: ОПЗЖ

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Віктор Медведчук, лідер «Опозиційної платформи — За життя», разом з депутатами від ОПЗЖ приїхав в Кремль, де з депутатами Держдуми РФ обговорили «мир в Україні». Зустріч пройшла 10 березня.

У Медведчука ці переговори назвали «діалогом задля миру». Про це повідомляється на сайті політсили «Опозиційна платформа — за життя».

До Росії поїхали Віктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Олександр Колтунович, Ренат Кузьмін і Тетяна Плачкова. Там вони разом з деякими депутатами Держдуми обговорили «тему мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та виконання Мінських угод». А самі переговори були проведені для «просування питання встановлення миру в Україні».

Також в Росії Медведчук заявив, що працює над проектом «Парламентський вимір нормандського формату». Його він має намір реалізувати у Верховній Раді, а назву придумав не хто інший, як глава РФ Путін. Окрім того, Медведчук висловив сподівання, що наступного разу до переговорів приєднаються делегації парламентів Німеччини і Франції.

Також Медведчук анонсував проведення нових переговорів з окупантами в квітні-травні.

Ми найближчим часом визначимо місце і дату. Я думаю, що це буде десь квітень-травень місяць, — сказав він.

Нагадаємо, вранці 10 березня терористи накрили вогнем селище Піски в Донецькій області. У штабі ООС повідомили, що внаслідок попадання протитанкової керованої ракети в автомобіль загинув один боєць ЗСУ, ще четверо отримали поранення.