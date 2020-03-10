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Міноборони України повідомило про втрати сил ООС. Фото: slovoidilo.ua

Ескалація на Донбасі: у Міноборони назвали втрати сил ООС внаслідок ранкової атаки бойовиків

10 бер 2020, 14:59
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Російські найманці та бойовики псевдореспублік Донбасу о 9.30 тричі обстріляли позиції українських військових, які боронять підступи до населеного пункту Піски.

Окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Внаслідок агресії один військовослужбовець ООС загинув, четверо зазнали поранень. Про це йшлося у щоденному зведенні прес-служби Міноборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил.

На даний час окупанти не припиняють обстрілів, а наші підрозділи активно їм відповідають, — зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, сьогодні окупанти здійснили обстріл військового вантажного автомобіля ГАЗ-66 Збройних сил України з протитанкового ракетного комплексу.

Джерело: Ракурс


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