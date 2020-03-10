Офіс генпрокурора. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n134927-zvilnenyy-pislya-lustraciyi-prokuror-povernuv-sobi-krislo.html

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Прокурор із Києва Сергій Юлдашев, який був люстрований у 2015 році і звільнений із займаної посади, знову зайняв своє прокурорське крісло. Підставою для відновлення на посаді Юлдашева стало рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25 лютого 2020 року.

Відповідний наказ про відновлення на посаді Юлдашева підписав генеральний прокурор, повідомляє Прокуратура міста Києва в Facebook.

Сьогодні, 10 березня, Юлдашев провів першу нараду з колективом київської прокуратури.

Юлдашев привітав прокурорів із успішним проходженням двох етапів атестації і закликав співробітників прокуратури до спільної й ефективної роботи.

Прокурор висловив надію, що зможе знайти взаєморозуміння із колективом.

Слід нагадати, що Юлдашев був звільнений із займаної посади 24 березня 2015 року у зв’язку з люстрацією. У 2013−2014 роках Юлдашев обіймав посаду заступника прокурора Луганської області.

Європейський суд з прав людини 17 жовтня 2019 року виніс рішення, згідно з яким закон України «Про очищення влади» порушив права українських чиновників. Суд вирішив, що дія цього закону зачіпає занадто велику кількість чиновників і багатьох було звільнено лише за те, що вони більш ніж рік перебували на своїх посадах під час правління Віктора Януковича.

У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, але Велика палата Європейського суду дану скаргу не задовольнила. На підставі даного рішення Дніпропетровський окружний адміністративний суд виніс рішення про відновлення на посаді Юлдашева.