Рішення ЄСПЛ щодо люстрації українських чиновників набуло чинності. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n134262-lustraciya-v-ukrayini-rishennya-iespl-schodo-zakonu-pro-ochyschennya-vlady-nabulo-chynnosti.html

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Рішення Європейського суду з прав людини щодо люстрації українських чиновників набуло чинності.

У постанові ЄСПЛ йдеться про те, що звільнення українських чиновників за законом «Про очищення влади» порушило їхні права. Велика палата Європейського суду з прав людини не стала задовольняти запит української сторони на розгляд справи, відтак рішення набуло чинності. Рішення суду є остаточним. Про це 25 лютого повідомляє «Європейська правда» з посиланням на повідомлення суду.

У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, який визнав норми закону «Про очищення влади» порушенням Конвенції про захист прав людини.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. Там визнали, що цей закон порушив права українських чиновників. ЄСПЛ вирішив, що були порушені права позивачів на справедливий суд (у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ трьох перших заявників на національному рівні — понад чотири з половиною роки) та право на повагу до приватного життя.

У ЄСПЛ зазначили, що закон «Про очищення влади» застосувався до дуже широкого кола осіб, яких звільняли лише на підставі зайняття ними посад на держслужбі чи в Компартії у відповідні періоди.