Решение ЕСПЧ по люстрации украинских чиновников вступило в силу. Фото: 24 канал

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Решение Европейского суда по правам человека относительно люстрации украинских чиновников вступило в силу.

В постановлении ЕСПЧ сообщается о том, что увольнение украинских чиновников по закону «Об очищении власти» нарушило их права. Большая палата Европейского суда по правам человека не стала удовлетворять запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение вступило в силу. Решение суда является окончательным. Об этом 25 февраля сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение суда.

В январе 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ, который признал нормы закона «Об очищении власти» нарушением Конвенции о защите прав человека.

Напомним, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. Там признали, что этот закон нарушил права украинских чиновников. ЕСПЧ решил, что были нарушены права истцов на справедливый суд (в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне — свыше четырех с половиной года) и право на уважение частной жизни.

В ЕСПЧ отметили, что закон «Об очищении власти» применился к очень широкому кругу лиц, которых увольняли только на основании занятия ими должностей на госслужбе или в Компартии в соответствующие периоды.