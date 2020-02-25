Новый коронавирус: как борются с распространением инфекции украинские пограничники

Украинская граница. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n134260-novyy-koronavirus-kak-borutsya-s-rasprostraneniem-infekcii-ukrainskie-pogranichniki.html

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Новый коронавирус после Китая неожиданно вспыхнул в Европе и на Ближнем Востоке. Если раньше угроза из Китая казалась далекой и призрачной, то сейчас любой европеец может оказаться переносчиком инфекции. Украинские пограничники на западной границе усилили меры по предотвращению распространения коронавируса.

На контрольно-пропускном пункте в Закарпатской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины измеряют температуру у всех, кто пересекает государственную границу, сообщает «112 Украина».

Въезжать на территорию Украины разрешается лишь тем, у кого не обнаружено высокой температуры и симптомов ОРВИ. Людей с повышенной температурой пограничники обязаны направлять в отдельное помещение к медикам для отправки в больницу.

Если температура нормальная, а симптомов ОРВИ не обнаружено, пограничники на въездном талоне ставят отметку и человек направляется на паспортный контроль.

Пограничники работают в перчатках и масках, которые меняют каждые 3−4 часа.