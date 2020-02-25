Данилов намекнул, что атака россиян в Золотом - дело рук группы влияния Суркова

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Бой в Золотом 18 февраля состоялся после атаки оккупантов, подконтрольных одной из групп влияния РФ, на наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Золотое — это отдельный кейс. В России идет внутренняя борьба различных групп влияния: не все там хотят, чтобы минские соглашения и нормандский формат выполнялись. В Золотом мы видели одну из этих групп влияния, — заявил Данилов в интервью изданию Liga.net.

Секретарь СНБО также обратил внимание на то, что в тот же день в России был обнародован указ Владимира Путина об увольнении одного из его помощников Владислава Суркова.

Я не верю в случайность некоторых вещей. Более того, в тот день проходило заседание Совета безопасности ООН, которое было созвано Россией. И для них была не очень приятная ситуация, когда они нарушили все договоренности и выглядели там не очень уверенно, — считает Данилов.

Кроме этого, чиновник добавил, что стратегия украинской власти — курс на окончание войны. Вместе с тем, он считает, что в любом случае это не может происходить путем потери территории и суверенитета.