Данілов натякнув, що атака росіян у Золотому - справа рук групи впливу Суркова

https://racurs.ua/ua/n134261-sekretar-rnbo-ne-vykluchaie-scho-ataka-rosiyan-u-zolotomu-sprava-ruk-grupy-vplyvu-surkova.html

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Бій у Золотому 18 лютого відбувся внаслідок атаки окупантів, підконтрольних одній з груп впливу РФ, на спостережний пункт Збройних сил України. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Золоте — це окремий кейс. У Росії йде внутрішня боротьба різних груп впливу: не всі там хочуть, щоб мінські угоди і нормандський формат виконувалися. У Золотому ми бачили одну з цих груп впливу, — заявив Данілов в інтерв’ю виданню Liga.net.

Секретар РНБО також звернув увагу на те, що того ж дня в Росії було оприлюднено указ Володимира Путіна про звільнення одного з його помічників Владислава Суркова.

Я не вірю у випадковість деяких речей. Більш того, в той день проходило засідання Ради безпеки ООН, яке було скликано Росією. І для них була не дуже приємна річ, коли вони порушили всі домовленості і виглядали там не дуже впевнено, — вважає Данілов.

Окрім цього, чиновник додав, що стратегія української влади — курс на закінчення війни. Разом з тим, він вважає, що в жодному разі це не може відбуватися шляхом втрати території і суверенітету.