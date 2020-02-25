Комаровський зізнався, що він ватник. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n134259-komarovskyy-ziznavsya-scho-vin-vatnyk.html

Ракурс

Євген Комаровський, відомий в Україні лікар-педіатр, заявив, що йому часто говорили, що він ватник, і він це знає.

Він також заявив, що розмовляє російською мовою і його не зможуть змусити проклинати цю мову. Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Він зазначив, що російською мовою мама йому співала пісні, а сам він зізнавався в коханні цією мовою. Тому і проклинати її він не має наміру. У відповідь на це журналіст зазначив, що Комаровський — ватник. Лікар не став сперечатися.

Комаровський також вирішив звернутися до Володимира Зеленського та закликав його не орієнтуватися на натовп, тому що він не є носієм істини. На його думку, держава повинна піклуватися про всіх українців, де б вони не були — в Криму, на Донбасі чи в Китаї. Водночас він зазначив, що любить президента та закликав його не звертати увагу на людей, які висловлюють критику на його адресу.

Також Комаровський в інтерв’ю згадав радянську пісню «С чего начинается Родина».

Любов до батьківщини починається з дуже простих речей — з турботи про власних дітей, з вміння не красти, з можливості виконувати обіцянки, — розповів лікар.

Нагадаємо, доктор Комаровський входив до команди Зеленського під час його передвиборної кампанії.