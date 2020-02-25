Комаровский признался, что он ватник. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n134259-komarovskiy-priznalsya-chto-on-vatnik.html

Ракурс

Евгений Комаровский, известный в Украине врач-педиатр, заявил, что ему часто говорили, что он ватник, и он это знает.

Он также заявил, что разговаривает на русском языке и его не смогут заставить проклинать этот язык. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Он отметил, что на русском языке мама ему пела песни, а сам он признавался в любви на русском языке. Поэтому и проклинать его он не намерен. В ответ на это журналист отметил, что Комаровский — ватник. Врач не стал спорить.

Комаровский также решил обратиться к Зеленскому и призвал его не ориентироваться на толпу, потому что она не является носителем истины. По его мнениею, государство должно заботиться обо всех украинцах, будь они в Крыму, на Донбассе или в Китае. При этом он отметил, что любит президента и призвал его не обращать внимание на людей, которые высказывают критику в его адрес.

Также Комаровский в интервью вспомнил советскую песню «С чего начинается Родина».

Любовь к родине начинается с очень простых вещей — с заботы о собственных детях, с умения не воровать и не красть, с возможности выполнять обещания, — рассказал доктор.

Напомним, доктор Комаровский входил в команду Зеленского во время его предвыборной кампании.