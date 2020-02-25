Новий коронавірус: як борються з поширенням інфекції українські прикордонники

Український кордон. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n134260-novyy-koronavirus-yak-borutsya-z-poshyrennyam-infekciyi-ukrayinski-prykordonnyky.html

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Новий коронавірус після Китаю несподівано спалахнув у Європі і на Близькому Сході. Якщо раніше загроза з Китаю здавалася далекою і примарною, то зараз будь-який європеєць може виявитися переносником інфекції. Українські прикордонники на західному кордоні посилили заходи щодо запобігання поширення коронавірусу.

На контрольно-пропускному пункті в Закарпатській області співробітники Державної прикордонної служби України вимірюють температуру у всіх, хто перетинає державний кордон, повідомляє «112 Україна».

В’їжджати на територію України дозволяється лише тим, у кого не виявлено високої температури і симптомів ГРВІ. Людей із підвищеною температурою прикордонники зобов’язані направляти в окреме приміщення до медиків для відправки до лікарні.

Якщо температура нормальна, а симптомів ГРВІ не виявлено, прикордонники на в’їзному талоні ставлять позначку і людина направляється на паспортний контроль.

Прикордонники працюють у рукавичках і масках, які змінюють кожні 3−4 години.