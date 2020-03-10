Офис генпрокурора. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n134927-uvolennyy-posle-lustracii-prokuror-vozvratil-sebe-kreslo.html

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Прокурор из Киева Сергей Юлдашев, который был люстрирован в 2015 году и уволен из занимаемой должности, опять занял свое прокурорское кресло. Основанием для восстановления на должности Юлдашева стало решение Днепропетровского окружного административного суда от 25 февраля 2020 года.

Соответствующий приказ о возобновлении в должности Юлдашева подписал генеральный прокурор, сообщает Прокуратура города Киева в Facebook.

Сегодня, 10 марта, Юлдашев провел первое совещание с коллективом киевской прокуратуры.

Юлдашев поздравил прокуроров с успешным прохождением двух этапов аттестации и призвал сотрудников прокуратуры к совместной и эффективной работе.

Прокурор выразил надежду, что сможет найти взаимопонимание с коллективом.

Следует напомнить, что Юлдашев был уволен из занимаемой должности 24 марта 2015 года в связи с люстрацией. В 2013—2014 годах Юлдашев занимал должность заместителя прокурора Луганской области.

Европейский суд по правам человека 17 октября 2019 года вынес решение, согласно которому закон Украины «Об очищении власти» нарушил права украинских чиновников. Суд решил, что действие данного закона затрагивает слишком большое количество чиновников и многие были уволены лишь за то, что более года находились на своих должностях во время правления Виктора Януковича.

В январе 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ, но Большая палата Европейского суда данную жалобу не удовлетворила. На основании данного решения Днепропетровский окружной административный суд вынес решение о возобновлении в должности Юлдашева.