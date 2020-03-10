Китаянка нарочно кашляла на стюардессу и спровоцировала драку в самолете. Фото: Sputnik.kg

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Коронавирус из Китая, который свирепствует уже по всему миру, привел к введению ограничений и многочисленных проверок на границах и таможнях. Одна из таких проверок завершилась скандалом и дракой на борту самолета. Так, китаянка, которую возмутила продолжительность профилактических мер, начала нарочно кашлять на стюардессу и спровоцировала драку с членами экипажа пассажирского самолета авиакомпании Thai Airways.

Инцидент произошел на днях в аэропорту Шанхая после прилета самолета. Видеоролик с действиями пассажирки и реакцией экипажа был опубликован на портале Newsflare.

Женщине очень не понравилось то, что самолет решили задержать на 10 часов в связи с проверкой пассажиров на коронавирус.

По словам членов экипажа, пассажирка сначала потребовала выпустить ее из самолета, а затем начала кричать, размахивать руками и кашлять на стюардессу. Команда лайнера попыталась успокоить скандалистку — на ролике видно, как несколько человек пытаются утихомирить ее.

В авиакомпании подтвердили информацию о конфликте с пассажиркой. В Thai Airways отметили, что не могли открыть люк самолета, пока медицинские служащие не провели проверку. Именно поэтому, подчеркнули в компании, всем на борту пришлось ждать много часов, пока чиновники прибыли для проверки.

Также перевозчик добавил, что членам экипажа удалось объяснить женщине ситуацию, поэтому в итоге она согласилась дождаться медицинского осмотра и проверки.

По последним данным, в мире зафиксированы 114 тыс. 219 случаев заболевания COVID-19, 4 тыс. 24 человек погибли из-за коронавируса. Большинство случаев коронавируса зафиксировали в Китае, а 33 тыс. 295 случаев выявлены в других странах мира. В Италии, где обнаружили больше всего случаев коронавируса среди европейских стран, ввели карантин на всей территории.