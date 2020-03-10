Китаянка навмисне кашляла на стюардесу і спровокувала бійку в літаку. Sputnik.kg

https://racurs.ua/ua/n134924-epidemiya-koronavirusu-kytayanka-navmysne-kashlyala-na-stuardesu-i-sprovokuvala-biyku-cherez.html

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Коронавірус із Китаю, який лютує вже по всьому світу, спричинив запровадження обмежень і численних перевірок на кордонах та митницях. Одна з таких перевірок завершилася скандалом і бійкою на борту літака. Так, китаянка, яку обурила тривалість профілактичних заходів, почала навмисне кашляти на стюардесу і спровокувала бійку з членами екіпажу пасажирського літака авіакомпанії Thai Airways.

Інцидент стався днями в аеропорту Шанхаю після прильоту літака. Відеоролик із діями пасажирки та реакцією екіпажу був опублікований на порталі Newsflare.

Жінці дуже не сподобалося те, що літак вирішили затримати на 10 годин у зв’язку з перевіркою пасажирів на коронавірус.

За словами членів екіпажу, пасажирка спочатку зажадала випустити її з літака, а потім почала кричати, махати руками і кашляти на стюардесу. Команда лайнера спробувала заспокоїти розбишаку — на ролику видно, як кілька людей намагаються втихомирити її.

В авіакомпанії підтвердили інформацію про сутичку з пасажиркою. У Thai Airways зазначили, що не могли відкрити дверей літака, доки медичні службовці здійснили перевірку. Саме тому, наголосили у компанії, всім на борту довелося чекати багато годин, поки чиновники прибули для перевірки.

Також перевізник додав, що членам екіпажу вдалося пояснили жінці ситуацію, тож зрештою вона погодилася дочекатися медичного огляду і перевірки.

За останніми даними, у світі зафіксовано 114 тис. 219 випадків захворювання на COVID-19, 4 тис. 24 людей загинули через коронавірус. Більшість випадків коронавірусу зафіксовано в Китаї, а 33 тис. 295 випадків виявлено в інших країнах світу. В Італії, де виявили найбільше випадків коронавірусу серед європейських країн, запровадили карантин на всій території.