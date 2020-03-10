Мінцифри впроваджує в українських школах безпечний Wi-Fi

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Безпечний Wi-Fi. Фото: МК
Мінцифри впроваджує в українських школах безпечний Wi-Fihttps://racurs.ua/ua/n134930-mincifry-vprovadjuie-v-ukrayinskyh-shkolah-bezpechnyy-wi-fi.htmlРакурс
Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум із оператором фіксованого зв’язку Data Group, який передбачає впровадження в українських школах безпечного Wi-Fi.
Даний проект дозволить контролювати і фільтрувати в школах інтернет-трафік, повідомляє Мінцифри в Facebook.
Мінцифри і Data Group також домовилися про співпрацю у питанні стимулювання умов для реалізації цифрових прав громадян.
Крім цього, міністерство планує стимулювати поширення серед підприємців технологічних рішень для ефективного захисту інформації і кіберзахисту.
Також планується проводити обмін компетенціями та досвідом ефективного розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем.
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