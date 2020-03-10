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Ракурс
Безпечний Wi-Fi. Фото: МК

Мінцифри впроваджує в українських школах безпечний Wi-Fi

10 бер 2020, 14:52
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Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум із оператором фіксованого зв’язку Data Group, який передбачає впровадження в українських школах безпечного Wi-Fi.

Даний проект дозволить контролювати і фільтрувати в школах інтернет-трафік, повідомляє Мінцифри в Facebook.

Мінцифри і Data Group також домовилися про співпрацю у питанні стимулювання умов для реалізації цифрових прав громадян.

Крім цього, міністерство планує стимулювати поширення серед підприємців технологічних рішень для ефективного захисту інформації і кіберзахисту.

Також планується проводити обмін компетенціями та досвідом ефективного розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем.

Джерело: Ракурс


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