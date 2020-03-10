Мінцифри впроваджує в українських школах безпечний Wi-Fi

Безпечний Wi-Fi. Фото: МК

https://racurs.ua/ua/n134930-mincifry-vprovadjuie-v-ukrayinskyh-shkolah-bezpechnyy-wi-fi.html

Ракурс

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум із оператором фіксованого зв’язку Data Group, який передбачає впровадження в українських школах безпечного Wi-Fi.

Даний проект дозволить контролювати і фільтрувати в школах інтернет-трафік, повідомляє Мінцифри в Facebook.

Мінцифри і Data Group також домовилися про співпрацю у питанні стимулювання умов для реалізації цифрових прав громадян.

Крім цього, міністерство планує стимулювати поширення серед підприємців технологічних рішень для ефективного захисту інформації і кіберзахисту.

Також планується проводити обмін компетенціями та досвідом ефективного розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем.