Під час святкування Дня святого Патріка, фото: Lord of the Wings

https://racurs.ua/ua/n134929-koronavirus-v-irlandiyi-skasuvaly-parad-na-chest-dnya-svyatogo-patrika-u-polschi-usi-masovi.html

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В Ірландії через поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2 скасували традиційні паради на честь Дня святого Патріка, які відбуваються 17 березня.

Відповідні рішення ухвалили столиця країни місто Дублін та місто Корк, де традиційно відбувається другий за масштабністю парад, повідомляє BBC.

Також парад скасовано у Белфасті — столиці Північної Ірландії (Велика Британія).

Святий Патрік — ірландський християнський єпископ та місіонер. Йому у V ст. н. е. вдалося здійснити беззбройну християнізацію острова. Його вважають покровителем Ірландії.

Торік у Дубліні парад на честь Святого Патріка зібрав 500 тис. учасників.

В Ірландії коронавірус виявили вже у 24 людей. Пов’язаних із цієї хворобою випадків смерті наразі не зафіксовано.

У Польщі уряд країни вирішив скасувати всі масові заходи. Про це повідомляє видання PAP з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Також, за словами прем'єра, уряд Польщі розглядає й можливість запровадження інших спрямованих на боротьбу з коронавірусом заходів, про які повідомлять найближчим часом.

В Італії влада країни вирішила призупинити всі спортивні змагання, зокрема й чемпіонат країни з футболу. Відповідні заходи набувають чинності відсьогодні й триватимуть до 3 березня, повідомляє видання France Press.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, нещодавно учені дійшли висновку, що SARS-CoV-2 може зберігатися в повітрі 30 хвилин.