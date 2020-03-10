Бойовики підбили українську вантажівку. Фото: trinixy.ru

https://racurs.ua/ua/n134928-boyovyky-pidbyly-ukrayinskyy-gaz-66-kerovanou-raketou-ie-vtraty-shtab-oos-foto.html

Ракурс

На Донбасі сьогодні знову спостерігається загострення конфлікту. Противник здійснив обстріл військового вантажного автомобіля одного з підрозділів ООС з протитанкового ракетного комплексу.

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників. Ситуація у зоні операції Об'єднаних сил наразі контрольована. Про це 10 березня повідомив прес-центр штабу ООС.

Крім того, у штабі повідомили подробиці ранкового обстрілу позицій українських військових. Щоб припинити обстріл з боку ОРДЛО українські військові відповіли вогнем. Наразі бій закінчився. Втрати противника уточняються.

Тим часом журналіст Анатолій Цаплієнко у Telegram пише, що українські лікарі роблять все можливе, аби врятувати поранених. У Facebook користувачі пишуть, що внаслідок ранкового обстрілу постраждали 11 українських бійців, а двоє бійців померли.

Нагадаємо, 10 березня в районі селища Піски таміста Авдіївка Донецької області бойовики здійснили обстріл українських військовослужбовців з мінометів калібру 120 та 122 мм. Найманці зуміли підбити вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ. Внаслідок агресії один український військовослужбовець загинув, кілька бійців дістали поранення.