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Ракурс
Боевики подбили украинский грузовик. Фото: trinixy.ru

Боевики подбили украинский ГАЗ-66 управляемой ракетой, есть потери — штаб ООС (ФОТО)

10 мар 2020, 14:24
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На Донбассе сегодня снова наблюдается обострение конфликта. Противник совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений ООС из противотанкового ракетного комплекса.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников. Ситуация в зоне операции Объединенных сил пока контролируемая. Об этом 10 марта сообщил пресс-центр штаба ООС.

Кроме того, в штабе сообщили подробности утреннего обстрела позиций украинских военных. Чтобы прекратить обстрелы со стороны ОРДЛО украинские военные ответили огнем. Сейчас бой закончился. Потери противника уточняются.

Тем временем журналист Анатолий Цаплиенко в Telegram пишет, что украинские врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых. В Facebook пользователи пишут, что в результате утреннего обстрела пострадали 11 украинских бойцов, а два бойца умерли.

Раненый украинский боец. Фото: Анатолий Цаплиенко в Telegram

Напомним, 10 марта в районе поселка Пески и города Авдеевка Донецкой области боевики совершили обстрел украинских военнослужащих из минометов калибра 120 и 122 мм. Наемники сумели подбить грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Вследствие агрессии один украинский военнослужащий погиб, несколько бойцов получили ранения.

Источник: Ракурс


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