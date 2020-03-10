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Боевики подбили украинский грузовик. Фото: trinixy.ru
Боевики подбили украинский ГАЗ-66 управляемой ракетой, есть потери — штаб ООС (ФОТО)https://racurs.ua/n134928-boeviki-podbili-ukrainskiy-gaz-66-upravlyaemoy-raketoy-est-poteri-shtab-oos-foto.htmlРакурс
На Донбассе сегодня снова наблюдается обострение конфликта. Противник совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений ООС из противотанкового ракетного комплекса.
В результате попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников. Ситуация в зоне операции Объединенных сил пока контролируемая. Об этом 10 марта сообщил пресс-центр штаба ООС.
Кроме того, в штабе сообщили подробности утреннего обстрела позиций украинских военных. Чтобы прекратить обстрелы со стороны ОРДЛО украинские военные ответили огнем. Сейчас бой закончился. Потери противника уточняются.
Тем временем журналист Анатолий Цаплиенко в Telegram пишет, что украинские врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых. В Facebook пользователи пишут, что в результате утреннего обстрела пострадали 11 украинских бойцов, а два бойца умерли.
Напомним, 10 марта в районе поселка Пески и города Авдеевка Донецкой области боевики совершили обстрел украинских военнослужащих из минометов калибра 120 и 122 мм. Наемники сумели подбить грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Вследствие агрессии один украинский военнослужащий погиб, несколько бойцов получили ранения.
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