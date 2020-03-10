Во время празднования Дня святого Патрика, фото: Lord of the Wings

https://racurs.ua/n134929-koronavirus-v-irlandii-otmenili-parad-v-chest-dnya-svyatogo-patrika-v-polshe-vse-massovye.html

Ракурс

В Ирландии из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 отменили традиционные парады в честь Дня святого Патрика, которые проходят 17 марта.

Соответствующие решения приняли столица страны город Дублин и город Корк, где традиционно проходит второй по масштабности парад, сообщает BBC.

Также парад отменен в Белфасте — столице Северной Ирландии (Великобритания).

Святой Патрик — ирландский христианский епископ и миссионер. Ему в V в. н. е. удалось осуществить безоружною христианизацию острова. Его считают покровителем Ирландии.

В прошлом году в Дублине парад в честь Святого Патрика собрал 500 тыс. участников.

В Ирландии коронавирус обнаружили уже у 24 человек. Связанных с этой болезнью случаев смерти в настоящее время не зафиксировано.

В Польше правительство страны решило отменить все массовые мероприятия. Об этом сообщает издание PAP со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Также, по его премьера, правительство Польши рассматривает и возможность введения других направленных на борьбу с коронавирусом мероприятий, о которых сообщат в ближайшее время.

В Италии власти страны решили приостановить все спортивные соревнования, в том числе и чемпионат страны по футболу. Соответствующие меры вступают в силу с сегодняшнего дня и продлятся до 3 марта, сообщает издание France Press.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, недавно ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может храниться в воздухе 30 минут.