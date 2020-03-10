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Ракурс
Безопасный Wi-Fi. Фото: МК

Минцифры внедряет в украинских школах безопасный Wi-Fi

10 мар 2020, 14:52
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Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с оператором фиксированной связи Data Group, который предусматривает внедрение в украинских школах безопасного Wi-Fi.

Данный проект позволит контролировать и фильтровать в школах интернет-трафик, сообщает Минцифры в Facebook.

Минцифры и Data Group также договорились о сотрудничестве по вопросу стимулирования условий для реализации цифровых прав граждан.

Кроме этого, министерство планирует стимулировать распространение среди предпринимателей технологических решений для эффективной защиты информации и киберзащиты.

Также планируется проводить обмен компетенциями и опытом эффективного развития информационно-телекоммуникационных систем.

Источник: Ракурс


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