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Минобороны Украины сообщило о потерях сил ООС. Фото: slovoidilo.ua

Эскалация на Донбассе: в Минобороны назвали потери сил ООС в результате утренней атаки боевиков

10 мар 2020, 14:59
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Российские наемники и боевики псевдореспублик Донбасса в 9.30 трижды обстреляли позиции украинских военных, которые защищают подступы к населенному пункту Пески.

Оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие агрессии один военнослужащий ООС погиб, четыре бойца получили ранения. Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

В настоящее время оккупанты не прекращают обстрелы, а наши подразделения активно им отвечают, — отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, сегодня оккупанты совершили обстрел военного грузового автомобиля ГАЗ-66 Вооруженных сил Украины из противотанкового ракетного комплекса.

Источник: Ракурс


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