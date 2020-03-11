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Медведчук в Кремле поговорил о мире на фоне боев в Песках. Фото: ОПЗЖ

«Диалог ради мира»: Медведчук и нардепы из ОПЗЖ поехали «бить поклоны» Путину в Кремле (ФОТО)

11 мар 2020, 10:50
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Виктор Медведчук, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь», вместе с депутатами от ОПЗЖ приехал в Кремль, где с депутатами Госдумы РФ обсудили «мир в Украине». Встреча прошла 10 марта.

У Медведчука эти переговоры назвали «диалогом ради мира». Об этом сообщается на сайте политсилы «Оппозиционная платформа — за жизнь».

В Россию поехали Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова. Там они вместе с некоторыми депутатами Госдумы обсудили «тему мирного урегулирования конфликта на Донбассе и выполнения Минских соглашений». А сами переговоры были проведены для «продвижения вопроса установления мира в Украине».

Медведчук в Кремле поговорил о мире на фоне боев в Песках. Фото: ОПЗЖ

Также в России Медведчук заявил, что работает над проектом «Парламентское измерение нормандского формата». Его он намерен реализовать в Верховной Раде, а название придумал не кто иной, как глава РФ Путин. Кроме того, Медведчук понадеялся, что в следующий раз к переговорам присоединятся делегации парламентов Германии и Франции.

Медведчук в Кремле поговорил о мире на фоне боев в Песках. Фото: ОПЗЖ

Также Медведчук анонсировал проведение новых переговоров с оккупантами в апреле-мае.

Мы в ближайшее время определим место и дату. Я думаю, что это будет где-то апрель-май месяц, — сказал он.

Напомним, утром 10 марта террористы накрыли огнем поселок Пески в Донецкой области. В штабе ООС сообщили, что в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль погиб один боец ​​ВСУ, еще четверо получили ранения.


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