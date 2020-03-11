Правительство закроет школы и запретит массовые мероприятия в связи с коронавирусом, скриншот онлайн-карты

https://racurs.ua/n134970-pravitelstvo-zakroet-shkoly-i-zapretit-massovye-meropriyatiya-v-svyazi-s-koronavirusom-smi.html

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Кабинет министров хочет запретить проведение массовых мероприятий и ввести карантин в учебных заведениях в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правительстве, который вчера и сегодня советовался, принимая план борьбы с эпидемией.

О намерении ввести карантин и жесткие ограничения на все массовых мероприятий сообщил «Интерфакс-Украина» информированный источник в Кабмине. Карантин, вероятно, объявят на общенациональном уровне, а решения будут приниматься на уровне местной власти. Кабмин планирует ввести общенациональные ограничения на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Источники «Ракурс» подтверждают, что областные госадминистрации получили задание от правительства изучить возможности дистанционного обучения.

Напомним, что 10 марта состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса в Украине. На заседании обсудили рекомендации Всемирной организации здравоохранения при реализации различных сценариев развития событий: от единичных случаев заболевания до масштабного распространения вируса внутри страны.

В частности, речь шла о необходимости принятия законодательной инициативы о возможных мерах оперативного реагирования в случае распространения вируса COVID-19 в соответствии с рекомендациями ВОЗ и учитывая законодательную модель превентивных мер Польши. Кроме того, до конца недели будет создана комиссия для проверки всех объектов обсервации в Украине.

«Ракурс» сообщал, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил зарубежные командировки народных депутатов.