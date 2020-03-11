Окупанти затримали чотирьох кримських татар. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n134971-okupanty-zatrymaly-chotyroh-krymskyh-tatar-pislya-obshukiv-u-bahchysarayi-yih-zvynuvachuut.html

Ракурс

Обшуки в окупованому Криму завершилися затриманням чотирьох кримських татар.

Після проведення «слідчих дій» у Бахчисараї затримали журналіста телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова, журналіста ініціативи «Кримська солідарність» Амета Сулейманова, Османа Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова. Про це 11 березня повідомила правозахисниця Лутфіє Зудіева на власній сторінці в Facebook.

Затриманих відвезли у відділок Федеральної служби безпеки РФ. Всім затриманим окупанти інкримінують ст. 205.5 (організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації) Кримінального кодексу Росії.

Сьогодні співробітники ФСБ сфабрикували ще одну політично вмотивовану справу — третя Бахчисарайська група у «справі Хізб ут-Тахрір», — написала Зудієва.

Тим часом прокуратура АР Крим спільно з поліцією Криму розпочали кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення незаконних обшуків у домоволодіннях громадян України у м. Бахчисарай на тимчасово окупованій території півострова Крим за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України.

Нагадаємо, 11 березня російські силовики влаштували обшуки у будинках семи кримських татар у Бахчисараї. Окупанти проводили так звані слідчі дії навіть у будинках, де були відсутні господарі.

У представництві президента Володимира Зеленського в Автономній республіці Крим дії російських силовиків назвали «свавіллям окупантів» і пообіцяли задокументувати ці події, щоб розповісти про це міжнародним партнерам.

Тим часом лідер «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук та його колеги поїхали в Кремль, де з депутатами Держдуми РФ обговорили «мир в Україні».