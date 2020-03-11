Оккупанты после обысков задержали четырех крымских татар. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n134971-okkupanty-zaderjali-chetyreh-krymskih-tatar-posle-obyskov-v-bahchisarae-ih-obvinyaut-v-terrorizme.html

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Обыски в оккупированном Крыму завершились задержанием четырех крымских татар.

После проведения «следственных действий» в Бахчисарае задержали журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, журналиста инициативы «Крымская солидарность» Амета Сулейманова, Османа Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова. Об этом 11 марта сообщила правозащитница Лутфие Зудиева на собственной странице в Facebook.

Задержанных отвезли в участок Федеральной службы безопасности РФ. Всем задержанным оккупанты инкриминируют ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) Уголовного кодекса России.

Сегодня сотрудники ФСБ сфабриковали еще одно политически мотивированное дело — третья Бахчисарайская группа по «делу Хизб ут-Тахрир», — написала Зудиева.

Тем временем прокуратура АР Крым совместно с полицией Крыма начали уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища во время проведения незаконных обысков в домовладениях граждан Украины в г. Бахчисарай на временно оккупированной территории полуострова Крым по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины.

Напомним, 11 марта российские силовики устроили обыски в домах семи крымских татар в Бахчисарае. Оккупанты проводили так называемые следственные действия даже в домах, где отсутствовали хозяева.

В представительстве президента Владимира Зеленского в Автономной республике Крым действия российских силовиков назвали «произволом оккупантов» и пообещали задокументировать эти события, чтобы рассказать об этом международным партнерам.

Тем временем лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и его коллеги поехали в Кремль, где с депутатами Госдумы РФ обсудили «мир в Украине».