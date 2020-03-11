Обыски в Крыму. Фото: «Крымская солидарность»

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Обыски в оккупированном Крыму 11 марта устроили российские силовики.

Оккупанты проводят так называемые следственные действия в семи домах крымских татар в Бахчисарае. Среди них есть крымскотатарские активисты. На месте событий присутствует большое количество силовиков. Об этом сегодня сообщает общественная организация «Крымская солидарность» в Facebook.

Отмечается, что обыскивают дом активиста «Крымская солидарность» Сейдамета Мустафаева, бывших активистов Амета Сулейманова и Сейтумера Сейтумерова. Также силовики ворвались в дома Шукри Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова, Айдера Сулейманова.

Адвокат Назим Шейхмамбетов отметил, что в доме Айдера Сулейманова российские силовики проводили обыск без присутствия хозяев. Оккупанты заходили в жилье и проводили какие-то мероприятия. Юрист предполагает, что таким образом во время «следственных действий» крымским активистам могли что-то подбросить в дом, или наоборот — украсть какую-то вещь.

То есть без хозяев дома провели следственные мероприятия и на данный момент невозможно установить — что-то подбросили или не подбросили, что-то украли или не украли, — заявил Назим Шейхмамбетов.

Напомним, в феврале оккупанты заявили о задержании крымчанина, который якобы участвовал в «незаконном вооруженном батальоне» им. Номана Челебиджихана.