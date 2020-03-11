Обшуки в Криму. Фото: «Кримська солідарність»

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Обшуки в окупованому Криму 11 березня влаштували російські силовики.

Окупанти проводять так звані слідчі дії у будинках семи кримських татар у Бахчисараї. Серед них є кримськотатарські активісти. На місці подій присутня велика кількість силовиків. Про це сьогодні повідомляє громадська організація «Кримська солідарність» у Facebook.

Зазначається, що обшукують будинок активіста «Кримська солідарність» Сейдамета Мустафаєва, колишніх активістів Амета Сулейманова та Сейтумера Сейтумерова. Також силовики увірвалися в будинки Шукрі Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова, Айдера Сулейманова.

Адвокат Назім Шейхмамбетов відзначив, що в будинку Айдера Сулейманова російські силовики здійснювали обшук без присутності господарів. Окупанти заходили в житло та проводили якісь заходи. Юрист припускає, що таким чином під час «слідчих дій» кримським активістам могли щось підкинути в будинок, або навпаки — вкрасти якусь річ.

Тобто без господарів будинку провели слідчі заходи і на даний момент неможливо встановити — підкинули щось або не підкинули, вкрали щось або не вкрали, — заявив Назім Шейхмамбетов.

Нагадаємо, у лютому окупанти заявили про затримання кримчанина, який нібито брав участь у «незаконному збройному батальйоні» ім. Номана Челебіджихана.