Вибори в США: Байден переміг на чергових праймеріз

Байден переміг на чергових праймеріз. Фото: Washington Post

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Ракурс

Президентські вибори в США вже зовсім скоро. 10 березня колишній віце-президент США Джозеф Байден здобув ще декілька перемог на первинних виборах (праймеріз) Демократичної партії.

Байден попередньо виграє вибори в чотирьох штатах, збільшуючи відрив від сенатора Берні Сандерса. Попередні підсумки опубліковані виданням The Washington Post.

Зазначається, що Байден, за попередніми даними, в Міссісіпі отримав понад 80% голосів, майже 60% в Міссурі, 48% в Айдахо.

Також він переміг у Мічигані, де розігрувалася найбільша кількість голосів делегатів — 125.

За підсумками праймеріз від кожного штату визначаються делегати, які на партійному з’їзді 13−16 липня в Мілуокі оберуть кандидата від Демократичної партії. Для перемоги необхідно набрати голоси тисячі 1 тис. 991 делегата.

Загалом Байдена, за попередніми підсумками, підтримують 153 делегата, Сандерса — 89.

За підсумками підрахунку 86% бюлетенів Байден набирає 52 голоси, його суперник — Берні Сандерс — 35. Тим часом на праймеріз республіканців 10 березня в п’яти штатах переміг чинний президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, 3 березня Байден під час так званого «супервівторка» переміг як мінімум в дев’яти штатах з 14 на праймеріз Демократичної партії.