Выборы в США: Байден победил на очередных праймериз

Байден победил на очередных праймериз. Фото: Washington Post

https://racurs.ua/n134962-vybory-v-ssha-bayden-pobedil-na-ocherednyh-praymeriz.html

Ракурс

Президентские выборы в США уже совсем скоро. 10 марта бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал еще несколько побед на первичных выборах (праймериз) Демократической партии.

Байден предварительно выигрывает выборы в четырех штатах, увеличивая отрыв от сенатора Берни Сандерса. Предварительные итоги опубликованы изданием The Washington Post.

Отмечается, что Байден, по предварительным данным, в Миссисипи получил более 80% голосов, почти 60% в Миссури, 48% в Айдахо.

Также он победил в Мичигане, где разыгрывалось наибольшее количество голосов делегатов — 125.

По итогам праймериз от каждого штата определяются делегаты, которые на партийном съезде 13−16 июля в Милуоки выберут кандидата от Демократической партии. Для победы необходимо набрать голоса 1 тыс. 991 делегатов.

В целом Байдена, по предварительным данным, поддерживают 153 делегата, Сандерса — 89.

По итогам подсчета 86% бюллетеней Байден набирает 52 голоса, его соперник-Берни Сандерс — 35. В свою очередь на праймериз республиканцев 10 марта в пяти штатах победил действующий президент США Дональд Трамп.

Напомним, 3 марта Байден во время так называемого «супервторника» победил как минимум в девяти штатах из 14 на праймериз Демократической партии.