Погода в Украине ухудшится. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 11 марта значительно ухудшится. Небо почти над всей территорией государства затянет облаками, ожидаются дожди. Солнечную погоду обещают лишь в южных областях.

В западных и Винницкой областях прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с. Температура воздуха днем будет немного прохладнее, чем накануне. Днем температурные показатели будут достигать от 8° на Западе до 16° выше нуля в южных областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Специалисты во время таких сложных погодных условий призывают придерживаться основных рекомендаций. В домах и квартирах стоит плотно закрывать все окна, а с балконов и лоджий нужно убрать все предметы, которые могут выпасть наружу.

Во время пребывания на улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. В случае сильных шквалов необходимо укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Водителям не стоит парковать автомобильный транспорт вблизи крупных деревьев, особенно тополей.

Напомним, в марте синоптики обещали украинцам относительно теплую погоду. Сообщалось, что средняя месячная температура составит 1−7° тепла. Количество осадков в этом месяце ожидается в пределах средних многолетних значений — 36−80 мм в горных районах и 36−80 мм на остальной территории Украины.