Погода в Україні погіршиться. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 11 березня значно погіршиться. Небо над майже всією територією держави затягне хмарами, очікуються дощі. Сонячну погоду обіцяють лише в південних областях.

У західних та Вінницькій областях сьогодні прогнозують пориви вітру 15−20 м/с. Температура повітря вдень буде дещо прохолоднішою, ніж напередодні. Вдень температурні показники сягатимуть від 8° на Заході до 16° вище нуля в південних областях. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Фахівці під час таких складних погодних умов закликають дотримуватись основних рекомендацій. У будинках та квартирах варто щільно закривати усі вікна, а з балконів та лоджій потрібно прибрати всі предмети, які можуть випасти назовні.

Під час перебування на вулиці потрібно подалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев. У разі сильних шквалів необхідно сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Водіям не варто паркувати автомобільний транспорт поблизу великих дерев, особливо тополь.

Нагадаємо, у березні синоптики обіцяли українцям відносно теплу погоду. Повідомлялося, що середня місячна температура складе 1−7° тепла. Кількість опадів у цьому місяці очікується у межах середніх багаторічних значень — 36−80 мм у гірських районах та 36−80 мм на решті території України.