На Донбасі знову фіксувалося загострення. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n134960-eskalaciya-na-donbasi-za-dobu-zagynuly-troie-viyskovyh-dev-yatero-distaly-poranennya-ta-urajennya.html

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Режим припинення вогню вчора проросійські бойовики та збройні формування РФ порушували 17 разів.

Позиції українських військових окупанти обстрілювали з різноманітної зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, працювали російські снайпери. Про це 11 березня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Вчора внаслідок влучання ракетою в вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ загинули двоє військових, ще семеро дістали поранення. Один із військових дістав бойову травму та був госпіталізований.

Третій боєць загинув внаслідок обстрілів незаконних збройних формувань, а ще один отримав бойове травмування.

У штабі ООС переконують, що українські військові давали адекватну відповідь прицільними вогневими ударами на агресію російських найманців та терористів.

Нагадаємо, вчора уранці терористи накрили вогнем із артилерії селище Піски на Донеччині. У штабі ООС повідомили, що внаслідок влучання протитанкової керованої ракети в автомобіль загинув один боєць ЗСУ, ще четверо зазнали поранень. На тлі загострення бойовий дій в Раді національної безпеки та оборони анонсували презентацію Національної платформи примирення і єдності, яка повинна координувати громадські організації і сприяти діалогу з «тією стороною».