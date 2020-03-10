Андрій Богдан. Фото: VARIANTY.LVIV.UA

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Андрій Богдан, колишній очільник Офісу президента України, звільнений недавно Володимиром Зеленським, вперше відзвітував про своє майно. В е-декларації Богдана за період з 1 січня по 11 лютого 2020 року вказано декілька квартир, дорогі автомобілі та мільйони гривень, доларів і євро заощаджень.

Зокрема, Богдан володіє 15 об'єктами нерухомості, серед яких одна квартира в Словаччині, дві квартири у Києві — на 132 кв. м (за 0,7 млн грн) і на 82 кв. м (вартістю 0,2 млн грн), а також він інвестував у ще 10 київських квартир.

У Богдана є й земельні ділянки: одна в столиці на 0,8 тис. кв. м, сім ділянок на Київщині — чотири у Забуянні загальною площею 154,6 тис. кв. м і три у Козині вартістю 4,1 млн грн і загальною площею 5,5 тис. кв. м., а також дві ділянки на Львівщині — в Малій Волосянці площею 1 тис. кв. м та Гвоздові на 1,7 тис. кв. м.

Грошові заощадження Богдан тримає у доларах (1,4 млн), євро (0,8 млн) та національній валюті — гривні (10,6 млн). При цьому в готівці зберігаються 238 тис. євро і 722 тис. дол.

На рахунках у банківських установах у Богдана є 676 тис. дол. (у Credit Agricole та «ПриватБанку»), 502 тис. євро (у Tatra Bank AS у Словаччині та «ПриватБанку» в Латвії) і 10,6 млн грн (у Credit Agricole та «ПриватБанку»).

За період 2020 року, коли Богдан перебував на посаді керівника ОП, його дохід становив 83,1 тис. грн, із яких 63 тис. 130 грн — зарплата. Ще 20 тис. грн він заробив на здачі в оренду майна, а 4 грн — за відсотками по депозиту в «ПриватБанку».

Екс-чиновник має п’ять автомобілів, причому надає перевагу моделям Tesla та Mercedes. Торік Богдан придбав три авто: новенький Mercedes-Benz GLS-350 2019 року випуску за 2,9 млн грн, Mercedes-Benz GL500 2014 року випуску за 250 тис. грн і Tesla Model X 2016 року випуску за 750 тис. грн. Також Богдан володіє автомобілями Tesla S85 вартістю 0,7 млн грн та Mercedes-Benz Vito 116 CDI вартістю 0,5 млн грн.

Також у Богдана є три пари розкішних наручних швейцарських годинників.

Чотири доньки Богдана мають право користування будинком батька в Козині площею 561 кв. м. Його вартість у декларації не вказана.

Нагадаємо, Богдан займав посаду голови Офісу президента України з 25 червня 2019 року по 11 лютого 2020-го. Після звільнення з держслужби Богдан повернувся в адвокатуру.