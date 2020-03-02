Богдан повертається від Зеленського в адвокатуру, фото — Украина.ру

https://racurs.ua/ua/n134507-bogdan-povernuvsya-vid-zelenskogo-v-advokaturu.html

Ракурс

Колишній очільник Офісу президента України Андрій Богдан повертається в адвокатуру. Він відновив адвокатську діяльність й повернув собі відповідне посвідчення.

У реєстрі адвокатів України вказано, що право на заняття адвокатською діяльністю Богдана зупинено згідно п. 1 ч. 1 ст.31 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 22 травня 2019 року й поновлено згідно п. 1 ч. 4 ст. 31 закону з 25 лютого 2020 року на підставі заяви.

Виданню «Ліга», яке досліджувало плани Богдана після відставки, не вдалося дізнатися у самого екс-голови ОПУ та членів його команди, чи розглядає він можливість повернутися на посаду у владі.

Зараз він відпочиває і перезавантажується, — відповів один з керівників фракції «Слуга народу».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Богдан після відставки заявив, що не отримував зарплату в Офісі президента, а всі нараховані гроші перераховував на благодійність.

Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив на Банкову свого радника Андрія Єрмака.