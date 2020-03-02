Богдан вернулся от Зеленского в адвокатуру

Богдан возвращается от Зеленского в адвокатуру, фото — Украина.ру

https://racurs.ua/n134507-bogdan-vernulsya-ot-zelenskogo-v-advokaturu.html

Ракурс

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан возвращается в адвокатуру. Он восстановил адвокатскую деятельность и вернул себе соответствующее удостоверение.

В реестре адвокатов Украины указано, что право на занятие адвокатской деятельностью Богдана остановлено согласно п. 1 ч. 1 ст. 31 закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» с 22 мая 2019 года и восстановлено согласно п. 1 ч. 4 ст. 31 закона с 25 февраля 2020 года на основании заявления.

Изданию «Лига», которое исследовало планы Богдана после отставки, не удалось узнать у самого экс-главы ОПУ и членов его команды, рассматривает ли он возможность вернуться на должность во власти.

Сейчас он отдыхает и перезагружается, — ответил один из руководителей фракции «Слуга народа».

Ранее «Ракурс» сообщал, что Богдан после отставки заявил, что не получал зарплату в Офисе президента, а все начисленные деньги перечислял на благотворительность.

Владимир Зеленский 11 февраля уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на Банковую своего советника Андрея Ермака.