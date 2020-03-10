Андрей Богдан. Фото: VARIANTY.LVIV.UA

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Андрей Богдан, бывший глава Офиса президента Украины, недавно уволенный Владимиром Зеленским, впервые отчитался о своем имуществе. В е-декларации Богдана за период с 1 января по 11 февраля 2020 года указаны несколько квартир, дорогие автомобили и миллионы гривен, долларов и евро сбережений.

В частности, Богдан владеет 15 объектами недвижимости, среди которых одна квартира в Словакии, две квартиры в Киеве — на 132 кв. м (стоимостью 0,7 млн грн) и на 82 кв. м (за 0,2 млн грн), а также он инвестировал еще в 10 киевских квартир.

У Богдана есть и земельные участки: один в столице на 0,8 тыс. кв. м, семь участков в Киевской области — четыре в Забуянье общей площадью 154,6 тыс. кв. м и три в Козине стоимостью 4,1 млн грн и общей площадью 5,5 тыс. кв. м., а также два участка на Львовщине — в Малой Волосянке площадью 1 тыс. кв. м и Гвоздове на 1,7 тыс. кв. м.

Денежные сбережения Богдан держит в долларах (1,4 млн), евро (0,8 млн) и национальной валюте — гривне (10,6 млн). При этом наличными он хранит 238 тыс. евро и 722 тыс. долл.

На счетах в банковских учреждениях у Богдана есть 676 тыс. долл. (в Credit Agricole и «ПриватБанке»), 502 тыс. евро (в Tatra Bank AS в Словакии и «ПриватБанке» в Латвии) и 10,6 млн грн (в Credit Agricole и «ПриватБанке»).

За период 2020 года, когда Богдан занимал должность руководителя ОП, его доход составил 83,1 тыс. грн, из которых 63 тыс. 130 грн — зарплата. Еще 20 тыс. грн он заработал на сдаче в аренду имущества, а 4 грн — проценты по депозиту в «ПриватБанке».

Экс-чиновник имеет пять автомобилей, причем предпочитает модели Tesla и Mercedes. В прошлом году Богдан приобрел три автомобиля: новенький Mercedes-Benz GLS-350 2019 года выпуска за 2,9 млн грн, Mercedes-Benz GL500 2014 выпуска за 250 тыс. грн и Tesla Model X 2016 выпуска за 750 тыс. грн. Также Богдан владеет автомобилями Tesla S85 стоимостью 0,7 млн грн и Mercedes-Benz Vito 116 CDI стоимостью 0,5 млн грн.

Также у Богдана есть три пары роскошных наручных швейцарских часов.

Четыре дочери Богдана имеют право пользования домом отца в Козине площадью 561 кв. м. Его стоимость в декларации не указана.

Напомним, Богдан занимал должность председателя Офиса президента Украины с 25 июня 2019 года по 11 февраля 2020-го. После увольнения с госслужбы Богдан вернулся в адвокатуру.