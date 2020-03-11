Коронавірус COVID-19 поширився ще на дві країни. Карта: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/ua/n134959-koronavirus-covid-19-vpershe-vyyavyly-u-turechchyni-ta-na-yamayci-karta.html

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Коронавірус COVID-19 вже зафіксували в Туреччині та на Ямайці.

У Туреччині коронавірус виявили у чоловіка, який повернувся з Європи. Позитивний результат тест на коронавірус показав 10 березня. Заражену особу повністю ізолювали, наразі вона не загрожує суспільству. Під наглядом перебувають рідні інфікованого. Влада закликає громадян не виїжджати за кордон без потреби. Про це заявив міністр охорони здоров’я країни Фахреттин Коджа на прес-конференції в Анкарі, передає Anadolu.

На Ямайці 9 березня коронавірус виявили в Кінгстоні. Заразилася громадянка острівної держави, яка приїхала з Великої Британії 4 березня. Про це повідомив міністр охорони здоров’я, доктор Крістофер Туфтон, пише JamaicaObserver. Наразі хвора перебуває в ізоляції.

Коронавірус діагностували у заступника міністра охорони здоров’я Великої Британії Надін Доррис. Про це сама посадовець повідомила BBC. Вона відзначила, що вжила всі рекомендовані запобіжні заходи, і, після виявлення, самостійно ізолювалася вдома.

За інформацією BNONewsу Telegram, наразі у світі кількість заражених становить 119 тис. 299 осіб, від коронавірусу померли 4 тис. 292 особи, а видужали — 66 тис. 336 осіб.

Найбільше заражений фіксується у Китаї (80 тис. 778 осіб), Італії (10 тис. 149 осіб), Ірані (8 тис. 42 особи), Південній Кореї (7 тис. 755 осіб).

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, країни Євросоюзу виділили понад 100 млн євро на дослідження з метою боротьби з коронавірусом. Лідери країн ЄС домовилися посилити підтримку лабораторій, які розробляють вакцину.