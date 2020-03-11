Коронавирус COVID-19 распространился еще на две страны. Карта: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/n134959-koronavirus-covid-19-vpervye-obnarujili-v-turcii-i-na-yamayke-karta.html

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Коронавирус COVID-19 уже зафиксировали в Турции и на Ямайке.

В Турции коронавирус обнаружили у мужчины, который вернулся из Европы. Положительный результат тест на коронавирус показал 10 марта. Зараженного полностью изолировали, сейчас он не угрожает обществу. Под наблюдением находятся родные инфицированного. Власти призывают граждан не выезжать за границу без надобности. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре, передает Anadolu.

На Ямайке 9 марта коронавирус обнаружили в Кингстоне. Заразилась гражданка островного государства, которая приехала из Великобритании 4 марта. Об этом сообщил министр здравоохранения, доктор Кристофер Туфтон, пишет JamaicaObserver. Сейчас больная находится в изоляции.

Коронавирус диагностировали у заместителя министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис. Об этом сама чиновник сообщила BBC. Она отметила, что приняла все рекомендованные меры предосторожности, и, после обнаружения, самостоятельно изолировалась дома.

По информации BNONews в Telegram, сейчас в мире количество зараженных составляет 119 тыс. 299 человек, от коронавируса умерли 4 тыс. 292 лица, а выздоровели — 66 тыс. 336 человек.

Больше всего зараженных фиксируется в Китае (80 тыс. 778 человек), Италии (10 тыс. 149 человек), Иране (8 тыс. 42 лица), Южной Кореи (7 тыс. 755 человек).

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, страны Евросоюза выделили более 100 млн евро на исследования с целью борьбы с коронавирусом. Лидеры стран ЕС договорились усилить поддержку лабораторий, которые разрабатывают вакцину.