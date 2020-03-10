Евросоюз закачает в фонд для борьбы с коронавирусом 25 млрд евро, скриншот онлайн-карты

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Страны Евросоюза выделили более 100 млн евро на исследования в целях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам видеоконференции с европейскими лидерами.

В области диагностики, лечения и вакцинации мы хотим, чтобы работа активизировалась. Согласно уже согласованного с Еврокомиссией решения, мы осуществим новый исследовательский проект, — передает слова Макрона пресс-служба Елисейского дворца.

Лидеры стран ЕС договорились усилить поддержку лабораторий, разрабатывающих вакцину. Участники конференции решили, что необходимости в столь радикальных мерах, как в Италии, пока нет. Дополнительные дискуссии относительно противостояния коронавирусу состоятся во время встречи европейских лидеров 26 марта.

Лидеры ЕС также приняли решение учредить инвестиционный фонд, в который закачают 25 млрд евро. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Причем 7,5 млрд евро будут выделены немедленно.

Договорились и о четырех приоритетах в борьбе с коронавирусом в Европе: ограничении распространения; обеспечении медицинским оборудованием; научных исследованиях, включая создание вакцины; преодолении социально-экономических последствий.

В Италии за сутки от последствий коронавируса умерли почти 170 человек, сообщает в Твиттер ресурс BNO. Общее количество инфицированных на данный момент составляет 8 тыс. 514. Всего в стране уже умерли 631 человека, а вылечились более 1 тыс. Число заразившихся за последние сутки составляет 529. Это намного меньше, чем за два предыдущих дня, когда количество выявленных случаев выросло более чем на 1,5 тыс. С 10 марта в Италии введен карантин, который предусматривает запрет на передвижение и групповые встречи.

Между тем сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Словении Марьян Шарец распорядился закрыть границу с Италией из-за эпидемии. Словения присоединилась к Австрии, которая ранее также ввела запрет на въезд для всех, кто прибывает из Италии. Шарец написал, что меры не коснутся грузовых перевозок.

Всемирная торговая организация отменила заседание до 20 марта в связи с заражением одного из ее сотрудников коронавирусом. В условиях распространения COVID-19 с 11 по 20 марта прекращается проведение всех встреч.

Греция вечером сообщила, что закрывает все школы и университеты, поскольку в стране количество инфицированных возросло до 89. Франция отчиталась о 372 новых случаях, о которых стало известно сегодня, и трех летальных исходах. По меньшей мере 86 человек находятся в тяжелом состоянии.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, недавно ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может храниться в воздухе 30 минут.