Євросоюз закачає у фонд для боротьби з коронавірусом 25 млрд євро, скріншот онлайн-карти

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Країни Євросоюзу виділили понад 100 млн євро на дослідження з метою боротьби з коронавірусом. Про це повідомив 10 березня президент Франції Еммануель Макрон за підсумками відеоконференції з європейськими лідерами.

В області діагностики, лікування і вакцинації ми хочемо, щоб робота активізувалася. Відповідно до вже узгодженого з Єврокомісією рішенням, ми здійснимо новий дослідницький проект, — передає слова Макрона прес-служба Єлисейського палацу.

Лідери країн ЄС домовилися посилити підтримку лабораторій, які розробляють вакцину. Учасники конференції вирішили, що необхідності у настільки радикальних заходах, як в Італії, поки немає. Додаткові дискусії щодо протистояння коронавірусу відбудуться під час зустрічі європейських лідерів 26 березня.

Лідери ЄС також ухвалили рішення заснувати інвестиційний фонд, у який закачають 25 млрд євро. Про це сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Причому 7,5 млрд євро будуть виділені негайно.

Домовлено про чотири пріоритети щодо боротьби із коронавірусом в Європі: обмеження поширення; забезпечення медичним обладнанням; наукові дослідження, включаючи створення вакцини; подолання соціально-економічних наслідків.

В Італії за добу від наслідків коронавірусу померли майже 170 людей, повідомляє у Твіттер ресурс BNO. Загальна кількість інфікованих на даний момент складає 8 тис. 514. Всього в країні вже померли 631 особи, а вилікувалися понад 1 тис. Кількість тих, хто заразився за останню добу складає 529. Це набагато менше, ніж за два попередні дні, коли кількість виявлених випадків зросла більш ніж на 1,5 тис. З 10 березня в Італії введено карантин, який передбачає заборону на пересування та групові зустрічі.

Тим часом сьогодні виконуючий обов’язки прем'єр-міністра Словенії Мар’ян Шарець розпорядився закрити кордон з Італією через епідемію. Словенія приєдналася до Австрії, яка раніше також запровадила заборону на в’їзд для всіх, хто прибуває з Італії. Шарец написав, що заходи не торкнуться вантажних перевезень.

Світова організація торгівлі скасувала засідання до 20 березня у зв’язку із зараженням одного з її співробітників коронавірусом. В умовах поширення COVID-19 з 11 по 20 березня припиняється проведення всіх зустрічей.

Греція увечері повідомила, що закриває усі школи та університети, оскільки в країні кількість інфікованих зросла до 89. Франція відзвітувала про 372 нових випадки, про які стало відомо сьогодні, і трьох смертях. Щонайменше 86 людей перебувають у важкому стані.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, нещодавно учені дійшли висновку, що SARS-CoV-2 може зберігатися в повітрі 30 хвилин.