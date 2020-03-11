На Донбассе снова фиксировалось обострение. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n134960-eskalaciya-na-donbasse-za-sutki-pogibli-tri-boyca-devyat-poluchili-raneniya-i-travmy.html

Ракурс

Режим прекращения огня вчера пророссийские боевики и вооруженные формирования РФ нарушали 17 раз.

Позиции украинских военных оккупанты обстреливали из разнообразного оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, работали российские снайперы. Об этом 11 марта сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вчера в результате попадания ракеты в грузовик ГАЗ-66 ВСУ погибли два бойца, еще семь получили ранения. Один из военных получил боевую травму и был госпитализирован.

Третий боец погиб в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований, а еще один получил боевую травму.

В штабе ООС убеждают, что украинские военные давали адекватный ответ прицельными огневыми ударами на агрессию российский наемников и террористов.

Напомним, вчера утром террористы накрыли огнем из артиллерии поселок Пески на Донетчине. В штабе ООС сообщили, что в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль погиб один боец ВСУ, еще четыре получили ранения. На фоне обострения боевой действий в Совете национальной безопасности и обороны анонсировали презентацию Национальной платформы примирения и единства, которая должна координировать общественные организации и содействовать диалогу с «той стороной».